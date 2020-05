Lucas Moura reafirma desejo de voltar ao São Paulo

Já são quase oito anos desde o último título do São Paulo, a Copa Sul-Americana de 2012. Sem conquistas depois da polêmica final contra o Tigre-ARG, o torcedor são paulino ainda guarda com muito carinho os protagonistas daquele time, em especial Lucas Moura.

Vendido ao PSG no meio daquele ano, o São Paulo conseguiu segurar o atacante até o fim da temporada e ele foi fundamental para a conquista do título continental, abrindo o placar com um gol ainda no começo do jogo. Desde sua saída, os são paulinos sonham com seu retorno, o que também é desejado pelo jogador.

"Não consigo pensar em jogar no Brasil em outro clube sem ser o São Paulo", disse Lucas ao Globo Esporte. "Quero muito voltar a jogar no Brasil. Quando penso nisso, é só o São Paulo que vem à cabeça. Não me vejo jogando em outro clube sem ser o São Paulo".

Atualmente no Tottenham, onde conquistou o carinho da torcida após os três gols na semifinal da Liga do Campeões da temporada passada, o atacante de 27 anos comentou a fala do ex-empresário, Wagner Ribeiro, que disse que "logo, logo" Lucas voltaria ao Morumbi.

"Ele é meu amigo, não tenho mais nenhum vínculo com ele. Mas tem um laço pessoal com a minha família. Ele sabe do meu desejo de um dia voltar para o São Paulo. Sabe que eu tenho essa meta na minha carreira. Mas tenho coisas pra conquistar aqui, o clube tá crescendo muito".

"Com a chegada do Mourinho e depois da temporada passada, alcançou outro patamar. Tenho objetivo de ser campeão aqui. Quero muito ser campeão e marcar meu nome na história do clube. Quando estiver decidido a voltar para o São Paulo, se o clube me quiser, com certeza irei para lá", completou.

Mesmo de longe, o jogador declarou que continua torcendo e acompanhado o São Paulo. "O Fernando Diniz é um cara que eu aposto bastante. Espero que conquiste (títulos), sou são-paulino, estou sempre torcendo. Espero que conquiste muitos títulos antes de eu voltar. Acho que tem grandes chances de isso acontecer".

Lucas parece ter um objetivo claro nesta possível futura volta ao Tricolor: levantar taças. "Quando voltar, vou lutar bastante para poder conquistar. Tenho sonho de jogar a Libertadores, que não tive a oportunidade. Mas vamos com calma, paciência. Tenho um tempo na Europa ainda para conquistar meus sonhos".

Enquanto o sonho do jogador e dos torcedores não se realiza, o camisa 27 do Tottenham continua os treinamentos visando a volta da Premier League após a pausa pela pandemia de Covid-19. Já os são paulinos podem reviver outro grande momento do clube no domingo, 24, com a reprise de São Paulo e Liverpoool.