Lucas Paquetá é convocado para o lugar de Coutinho

Lucas Paquetá não foi um dos dos 23 convocados inicialmente por Tite para as próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, mas estava entre os suplentes e teve de ser chamado.

Philippe Coutinho, com lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, teve de ser cortado da lista da seleção - saiba em que jogos ele será desfalque também do Barcelona.

O jogador do Lyon e que deixou o Milan após não se firmar na Itália, teve a primeira oportunidade com a Canarinha em setembro de 2018. Ele foi campeão da Copa América em 2019 e soma dois gols em onze jogos.

A relação definida pelo treinador da seleção vale para os jogos contra Venezuela e Uruguai e ainda conta com mais seis nomes como suplentes, sendo que dois foram revelados pela imprensa.