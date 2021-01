Lucas Vázquez, de criticado a titular nas grandes ligas europeias

Lucas Vázquez tem ganhado tudo no Real Madrid. No entanto, essa nuvem contínua de críticas nunca foi afastada. Esta temporada, que atravessou este trecho difícil, teve um ponto de virada no Camp Nou. O galego entrou por obrigação depois da lesão de Nacho e acabou por se tornar o melhor jogador merengue e crucial para a vitória (1-3). A partir daí, Zidane deu a ele a titularidade e não mudou mais.

Jogou no Mönchengladbach, também com boa desenvoltura, e desde então já houve 20 vezes em que não deixou a formação inicial. Isso o torna o jogador das principais ligas europeias com o maior número de partidas consecutivas desde aquele 27 de outubro. Claro, sua ausência na lista contra o Levante vai acabar com essa seqüência.

O galego aparece nessa lista, como se pode ver no esquema logo abaixo, acima de Ginter (Borussia Mönchengladbach, 19), Tomiyasu (Bologna, 16), Tarkowski (Burnley, 16) e Rodrigo de Paul (Udinese, 16), entre outros. E ele é o único na LaLiga que pode se orgulhar de estar entre os dez primeiros.

Apenas neste três meses, Lucas Vázquez acumula 1.722 minutos, já que foi substituído apenas quatro vezes, mesmo com Carvajal já recuperado das lesões. Ele marcou dois gols, deu três assistências e deu três chutes na trave entre LaLiga, Champions, Copa e Supercopa. Sua análise de números fala de 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.