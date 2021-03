Lucas Vázquez também está na mira de grandes da Premier

Zinedine Zidane tem o polivalente Lucas Vázquez como uma das principais peças do elenco. O atleta esteve perto de ser negociado na última janela de transferências, mas passou a ser um dos protagonistas do time.

Com a lesão de Dani Carvajal, o técnico francês passou a usar o atacante como lateral-direito em 27 de outubro, contra o Borussia Mönchengladbach. Desde então, ele teve bons desempenhos e passou a ser um jogador de confiança para a função.

Vivendo um momento destacado da carreira, Lucas Vázquez vem atraindo o interesse de gigantes ingleses. Segundo 'Daily Mirror, Arsenal e Tottenham Hotspur estudam a possibilidade de investir por sua contratação.

No entanto, o jornal britânico afirma que essas opções não atraem muito o jogador, que deseja estar em algum clube que dispute a próxima edição da Champions League.

Ao que tudo indica, quem quiser tirá-lo do Real Madrid terá de enfrentar forte concorrência. De acordo com informações recentes de 'Deportes Cuatro', Milan, Napoli, Everton e Leeds United também já vinham estudando a situação do atleta, que tem contrato válido até junho de 2021.

As boas atuações fazem o jogador de 29 anos se aproximar, de forma antecipada, de sua temporada com maior participação na equipe principal do Santiago Bernabéu. Lucas soma 31 partidas, 28 titularidades, dois gols e seis assistências. Com mais uma presença entre os titulares, ele igualará sua marca da temporada 2018-19.