Lucas Vázquez pode ocupar a lateral direita contra o Cádiz

O Real Madrid volta à LaLiga neste fim de semana, após a Data FIFA. O Cádiz visita Di Stéfano para enfrentar um líder que já começa a pensar no que virá. Uma dura reta final de outubro.

Portanto, Zidane começará com suas rotações habituais. Como diz o 'AS', o treinador francês quer dar descanso a Sergio Ramos ou Raphaël Varane e, com isso, colocar Nacho como defesa-central.

Um 'efeito dominó' com o qual Lucas Vázquez sairia ganhando. O galego poderia ser o escolhido de Zidane para ocupar o lado direito. Com Odriozola e Carvajal lesionados, ele segue como única opção ofensiva.

Lucas jogou apenas 21 minutos nesta temporada. Foi no último encontro do Real na Liga, em La Cerámica, contra o Levante.

Aguardando sua renovação e com a intenção de disputar mais do que as 23 partidas na temporada anterior, Lucas Vázquez tem diante de si uma grande oportunidade de ganhar destaque na lateral-direita.