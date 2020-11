Lucas Vázquez, um possível desfalque contra a Inter

Lucas Vázquez pode acabar perdendo o jogo da Liga dos Campeões, na terça-feira, entre Real Madrid e Inter. O jogador foi substituído na partida contra o SD Huesca devido a uma sobrecarga muscular, conforme indicado pelo jornal 'AS'. Parecia que Zidane estava apenas dando um descanso a ele, pois o jogador saiu do campo sorrindo.

Dependendo de como evoluir nos próximos dias, pode ou não entrar para a lista de convocados para a Champions Ele tem a seu favor o fato de que o jogo será em casa, então pode esperar até o último minuto para ver se está pronto para pular para o gramado.

Caso a resposta seja não, Mendy é o principal indicado para ocupar a lateral direita. Seu treinador já o tem testado nessa posição e seu desempenho tem sido bom. Mesmo que o galego se recupere, poderia não ser titular para não arriscar mais lesões.

No confronto com o SD Huesca, no qual Lucas Vázquez acabou sofrendo falta, ele deu uma assistência e teve que deixar o campo sete minutos depois. Com o duelo contra o Borussia Mönchengladbach tão recente, ele pode ser titular de novo na próxima partida da Champions League?