Lucas Vázquez vira desfalque para a volta do Real Madrid

Lucas Vázquez virou desfalque no treinamento deste sábado do Real Madrid. Ele teve que se retirar e, segundo o jornal 'Marca', o motivo é o excesso de esforço feito recentemente.

A sobrecarga muscular faz o atacante se unir a Mariano, Jovic e Nacho no departamento médico e integra a lista de desfalques de Zinedine Zidane para receber Eibar neste domingo.

Hazard e Asensio, recuperados de suas respectivas lesões, não são peças 100% confirmadas para atuarem, pelo menos parecem não ser garantidos para os 90 minutos. Mesmo assim, há quem aposte no belga como titular após o bom desempenho nos treinos.

Portanto, o treinador francês terá de avaliar as peças disponíveis no setor ofensivo e pode optar por ter uma escalação com Benzema e Bale na frente, e Isco logo atrás.