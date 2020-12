Lucas Veríssimo: Santos considera oferta do Benfica ‘insatisfatória’

Eleito novo presidente do Santos no último dia 12, Andrés Rueda não vai facilitar a venda de Lucas Veríssimo. A Goal apurou que o dirigente, à espera de assumir o cargo em janeiro de 2021, vê ainda como “insatisfatória” a proposta do Benfica.

Para garantir a contratação do zagueiro santista, o clube português oferece 6,5 milhões de euros (R$ 40,5 milhões), agora num pagamento em três parcelas, sendo a primeira delas de forma imediata.

Orlando Rollo, presidente em exercício do Peixe até o dia 31 de dezembro, decidiu que o negócio está totalmente nas mãos de Rueda, até por isso a situação do defensor de 25 anos foi retirada da pauta da reunião do Conselho Deliberativo, hoje responsável por qualquer transferências.

Veríssimo, vale lembrar, já declarou publicamente diversas vezes que deseja sair, preferencialmente para o futebol europeu. Recentemente, rejeitou a investida do Al Nassr, da Arábia Saudita, que também estava disposto a pagar 6,5 milhões de dólares (R$ 40,5 milhões) pelo acordo.

Poucos dias atrás, a Roma resolveu entrar na disputa por Lucas Veríssimo. Fez uma sondagem, perguntou por valores, mas, até o momento, não oficializou qualquer proposta.