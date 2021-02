Lucas Veríssimo se despede do Santos com destino ao Benfica

186 jogos depois, Lucas Veríssimo deixa o Santos. O destino do zagueiro de 25 anos é o Benfica de Jorge Jesus em troca de 6,5 milhões de euros.

Vice-campeão da Libertadores, Veríssimo se despediu do CT Rei Pelé nessa terça-feira e recebeu uma placa do clube em homenagem a sua trajetória no time da Vila.

"Dei meu máximo com essa camisa. Uma camisa muito pesada. Enquanto muitos tentam diminuir, a gente sempre esteve lá brigando, correndo atrás, e alcançando nossos objetivos. Às vezes não com tanto êxito, mas sempre demos o melhor. É um clube que vai ficar para sempre no meu coração. Sou muito grato", disse o zagueiro a 'Santos TV'.

Confira no vídeo acima a homenagem do Santos ao zagueiro Lucas Veríssimo!