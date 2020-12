Luciano é eleito o jogador de novembro do Brasileirão

Luciano ganhou o prêmio de Jogador do Mês no Campeonato Brasileiro. Em novembro, ele balançou as redes adversárias seis vezes em seis jogos, sendo protagonista da campanha do atual líder. O desempenho do São Paulo teve gols em quatro das seis partidas de novembro, com quatro vitórias e dois empates, em aproveitamento de 77,8%.

"Muito feliz de receber o prêmio de Jogador do Mês. Quero agradecer a Deus, meus familiares, aos meus companheiros, porque sem eles eu não sou nada. É sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Quero agradecer a todos e espero que até o final da temporada eu possa voltar aqui para fazer mais vídeos como esse", disse o camisa 11 à CBF.

O atacante do tricolor paulista, trocado por Everton com o Grêmio no meio da teporada, já está em terceiro lugar na lista de artilheiros da competição, a dois gols de Marinho e quatro de Thiago Galhardo.

Para receber o prêmio da CBF, Luciano recebeu 24 dos 33 votos de jornalistas e especialistas que acompanham o Brasileirão, sendo 19 indicações para o primeiro lugar. Ele superou Jean Pyerre, do Grêmio, e Raphael Veiga, do Palmeiras, que completaram o pódio.