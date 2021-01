Luciano volta ao São Paulo para duelo contra Internacional?

O São Paulo acumula quatro jogos sem vitórias, período em que foi eliminado da Copa do Brasil e viu a vantagem na liderança do Brasileirão ser dizimada para apenas um ponto. Para retomar o caminho das vitórias, o Tricolor espera um reforço que ajudou o time a chegar na ponta da tabela: o atacante Luciano.

Com uma inflamação na perna esquerda, o jogador foi desfalque nesses quatro últimos jogos do São Paulo. Visto como uma peça fundamental no time de Fernando Diniz, a torcida são paulina espera a volta do camisa 11 o quanto antes.

Luciano pode jogar contra o Internacional?

Nesta segunda-feira (18), o clube comunicou que o jogador voltou a treinar normalmente com o grupo. No CT da Barra Funda, ele participou de atividade com os reservas do São Paulo no jogo contra o Athletico-PR, enquanto os titulares no empate por 1 a 1 fizeram um trabalho regenerativo.

Vice-artilheiro do time na temporada com 15 gols, a expectativa é que o atacante retorne ao time titular nesta quarta-feira (20) contra o Internacional, duelo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro.

Com Luciano, o aproveitamento de pontos do São Paulo é de 64,4%. Sem ele, este número cai para apenas 43,4%. A presença de Luciano em campo também influencia o desempenho de Brenner. Nos últimos quatro jogos sem o camisa 11, o jovem de 20 anos não balançou as redes.

Se o atacante não tiver condições de jogo, Diniz poderá apostar mais uma vez em Tchê Tchê no time titular. Vitor Bueno e Pablo correm por fora na disputa por uma vaga entre os 11 iniciais.