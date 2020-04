Qual clube brasileiro poderia contratar Cavani?

Quem não gostaria de contratar gratuitamente Edinson Cavani. Com o contrato com o Paris Saint-Germain prestes a terminar, o uruguaio virou um dos nomes mais especulados do mercado - inclusive no Brasil.

O empresário do atleta, por exemplo, falou que Flamengo, Inter e Palmeiras fizeram sondagens. O Corinthians também admitiu que procurou informações sobre o artilheiro, enquanto o Grêmio descartou interesse.

Já o São Paulo foi o último clube brasileiro a se pronunciar sobre Cavani, com um discurso bem otimista do superintendente de relações institucionais Diego Lugano.

Confira abaixo o que os times do Brasil falaram sobre a possibilidade de contar com o atacante:

São Paulo

Em entrevista à Rádio Club Octubre, da Argentina, Diego Lugano foi categórico ao ser questionado sobre uma possível ida de Cavani à América do Sul. "Acho que, antes do Boca Juniors (outro suposto interessado em Cavani), ele vem comigo para o São Paulo. Eu falo sobre isso há muito tempo com ele, anos atrás, não é de agora", disse o ex-zagueiro sobre o antigo companheiro de seleção uruguaia.

Corinthians

Em entrevista à Rádio Transamérica em janeiro, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves disse que o clube alvinegro fez consultas sobre Cavani e até por Neymar no momento em que eles tinham futuro incerto no PSG, mas viu que os valores eram inviáveis. A declaração acabou virando meme na internet.

Palmeiras

O clube alviverde desmentiu o empresário e meio-irmão de Cavani e disse que não fez sondagens pelo atacante. Houve apenas uma visita de Walter Guglielmone à Academia de Futebol no ano passado, mas, segundo a diretoria palmeirense, nada foi falado sobre uma possível negociação.

Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também deu outra versão da história de Guglielmone. Segundo o dirigente, o jogador foi oferecido ao Rubro-Negro em um passado recente, mas nem sequer houve negociações para sua vinda ao Brasil.

Inter

No início de abril, o presidente Marcelo Medeiros disse à ESPN que recebeu informações de que Cavani gostaria de voltar para a América do Sul e elogiou o atacante, mas afirmou que não houve proposta. Dias depois, ao Globo Esporte.com, o vice-presidente de futebol Alessandro Barcellos descartou a contratação e declarou que o clube colorado está "focado em respirar" por causa da perda de receita durante a crise do novo coronavírus.

Grêmio

"Não é para o nosso bico neste momento". Com esta declaração à RBS TV, o presidente Romildo Bolzan tirou o Tricolor da lista de brasileiros interessados em Cavani. A exemplo do discurso do arquirrival Inter, o mandatário afirmou que o clube está muito preocupado com os efeitos financeiros da pandemia.

E o que se sabe sobre o futuro do Cavani?

De momento, apenas que ele cumpre o contrato com o PSG até 30 de junho. Na reserva do time francês, o jogador vinha falando pouco mesmo antes da crise do novo coronavírus e não deu qualquer dica de onde pode atuar. Além de Boca e dos brasileiros listados acima, o Peñarol, do Uruguai, também foi apontado como possível destino na América do Sul.

Fato é que o artilheiro de 33 anos ainda tem mercado na Europa, o que pode acabar com o sonho desta turma toda. O Atlético de Madrid aparece como forte candidato por já ter negociado com Cavani na janela passada e porque a mãe do jogador declarou que ele gostaria de atuar na Espanha. O Napoli, onde o uruguaio brilhou entre 2010 e 2013, seria mais um interessado.