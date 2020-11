Luis Díaz, cada vez melhor na Champions League

A Liga dos Campeões parece ter sido feita sob medida para Luis Díaz. O 'cafetero' brilha como ninguém na principal competição continental.

Luis Díaz acumula duas rodadas balançando a rede na Champions, algo que não está ao alcance de muitos. Seu último goi foi contra o Olympique de Marseille.

Com 2 a 0 no placar após gols de Moussa Marega e Sergio Oliveira no primeiro tempo, Díaz venceu o time francês aos 69 minutos graças a uma bomba de direita da entrada da área que surpreendeu o goleiro Steve Mandanda.

Mais tarde, o jogador colombiano foi substituído pelo japonês Shoya Nakajima quando o jogo já estava resolvido pelo Porto. No total, com o gol contra o Marselha, Luis Díaz acumula quatro gols nesta temporada em apenas seis partidas oficiais.