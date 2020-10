Luis Enrique procura um '9' para a sua Espanha

A Espanha deu 20 chutes ao gol e ainda assim não conseguiu derrotar a Ucrânia. Pior ainda, acabou perdendo por 1 a 0 em Kiev evidenciando ainda mais os seus problemas em marcar.

O que aconteceu no Olympiskiy foi um exceção, mas não deixa de ser o reflexo desse grande problema. Falta alguém para empurrar a bola para as redes.

Rodrigo estava perdido no meio da defesa ucraniana e Mikel Oyarzabal longe dos seus melhores dias. No final, ninguém conseguiu aproveitar os cruzamentos ou as jogadas produzidas por Adama Traoré.

Não é algo pontual, mas sim estrutural. Luis Enrique procura um camisa '9' para a sua Espanha, posição mais do que carente nessa geração de 'la Roja'.

Em comparação a outras seleções da Europa, os espanhóis estão bem atrás. A Alemanha tem Timo Werner, a França com Kylian Mbappé ou Harry Kane na Inglaterra, ou até mesmo Robert Lewandowski (Polônia) e Erling Haaland (Noruega).

A tarefa de Luis Enrique é fazer com que Rodrigo, Gerard Moreno, Paco Alcácer, Morata, Iago Aspas encaixem e comecem marcar gols.