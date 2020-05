"Luis Enrique voltará ao Barcelona"

O Barcelona vivou cinco meses bem confusos desde a saída de Valverde até o coronavírus, passando pelo enfretamento entre Messi e Abidal. Robert Fernández, ex-secretário técnico do Barcelona, falou sobre alguns desses temas em declarações a 'Las Provincias'.

"Luis Enrique é um grande treinador e estou convencido de que voltará ao Barcelona porque conhece o clube e essa forma de entender o futebol. O Barcelona não deve negociar o seu estilo nunca", disse.

Para Fernández, Valverde chegou "em um momento difícil" com a saída de Neymar, mas que pouco a pouco foi encontrando o caminho certo. "Trabalhei muito a vontade com os dois treinadores", continuou.

Também falou sobre Messi e os seus 'poderes' dentro do clube: "Manda o que tem que mandar. É um cara inteligente, mais do que as pessoas podem imaginar. É importante que ele esteja a vontade, mas a responsabilidade é do diretor esportivo".