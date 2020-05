Luis Fabiano promete voltar ao São Paulo: onde o atacante está jogando?

O São Paulo divulgou, através das redes sociais, a sua nova segunda camisa. Alexandre Pato foi o principal modelo da nova peça, mas foi um outro atacante que roubou a cena nesta quarta-feira (20) para a torcida Tricolor. Ídolo são-paulino, Luis Fabiano apareceu na transmissão ao vivo, vestindo a nova peça, e prometeu: “Em breve vocês vão me ver com essa camisa de novo”.

“A identificação é muito grande. O carinho que eu recebo do torcedor é uma coisa diferente de todas. Até hoje, quando eu vou ao Morumbi, o que eu sinto é diferente, não tem explicação”, se declarou.

Maior artilheiro do São Paulo no Século XXI e terceiro do clube em todos os tempos (212 gols em 352 jogos), o atacante de 39 atualmente está sem clube desde que deixou, em 2017, o Vasco da Gama. Ou seja: em 2020 pode completar a sua terceira temporada fora do futebol profissional. Ainda assim, o “Fabuloso” garante que está perto de voltar aos gramados.