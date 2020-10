Goiás projeta 'maratona' de jogos' para deixar lanterna

Após empatar em 0 a 0 na casa do Botafogo, o Goiás agora pensa no duelo de Sábado, quando recebe o Santos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Esmeraldino segue ocupando a lanterna da competição, com onze pontos conquistados em 15 jogos. Vale destacar que o time tem duas partidas atrasadas, mas os cinco pontos de distância em relação ao 19º colocado mostram a gravidade da situação.

Projetando os próximos compromissos do time, o auxiliar Luís Fernando Flores analisou a sequência do clube e a 'maratona' de jogos da equipe no começo de trabalho da nova comissão técnica.

Confira no vídeo acima a entrevista do responsável por comandar o Goiás durante o período da suspensão de Enderson Moreira.