VÍDEO: a apresentação de Luis Henrique, ex-Botafogo, no Olympique de Marselha

Um dos maiores destaques do Botafogo em 2020, Luis Henrique teve sua venda para o Olympique de Marseille oficializada e vestirá a camisa 11 do gigante francês nesta temporada 2020-21. Apesar de ter feito apenas 21 jogos com a camisa do Glorioso, o atacante de 18 anos já deixou seu nome marcado na história botafoguense: afinal de contas, ele se tornou a venda mais cara do Alvinegro em todos os tempos.

Confira no vídeo acima as imagens da apresentação do jovem brasileiro em sua chegada para uma experiência em um dos maiores times do futebol da França.