Suárez, o favorito da Juventus para o ataque

O Barcelona está em processo de renovação após a má temporada e está reduzindo o elenco, podendo também perder a peça que menos deseja ver ir embora. A grande dupla sul-americana de ataque deve deixar o Camp Nou e cada um tende a tomar um rumo diferente.

Enquanto Lionel Messi segue apontado como uma possível perda a ser lamentada, seu companheiro Luis Suárez é um dos principais nomes cotados para estar na lista de dispensas. Sabendo disso, um gigante italiano está de olho para formar uma outra forte parceria no setor ofensivo.

Segundo informação de 'La Gazzetta dello Sport', o entorno do jogador do Barcelona e inclusive Pavel Nedved, vice-presidente da Juventus, já se reuniram para falar sobre a operação que juntaria o uruguaio com Cristiano Ronaldo.

Os italianos querem Suárez de graça, uma possibilidade mais viável que no caso de Messi. Com isso, o jornal aponta que o atacante receberia um salário de 15 milhões brutos anuais.

Outro nome observado para reforçar o ataque do time de Turim é Dzeko, cujos custos seriam parecidos entre compra e salário. A imprensa italiana afirma que a transferência do bósnio custaria 10 milhões de euros e seu salário anual, 7,5 milhões.

Confira no vídeo como foi a primeira atividade do Barcelona sob o comando de Ronaldo Koeman, que teve a presença do uruguaio.