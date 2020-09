Luis Suárez é, literalmente, o número 9 de Simeone

Luis Suárez é o 9 de Cholo. É taticamente, espiritualmente... e literalmente. O Atlético de Madrid confirmou em mensagem em seu Twitter que o uruguaio usará este número nas costas durante sua passagem como jogador pela equipe da capital espanhola.

Era algo bastante esperado. Após a saída de Álvaro Morata para a Juventus, será ele quem, juntamente com Diego Costa, deverá assumir as tarefas de centroavante. Sua missão será fornecer gols a uma equipe intensa, muito adequada às suas necessidades.

“E Luis Suárez vai usar o número... 9”, disse o clube no seu briefing nas redes sociais ao lado do emoticon de uma caixa de bateria, que queria expressar o rufar de tambores. Logo, os fãs reagiram com mensagens de carinho e muitos ressaltaram que o número lhe cai como uma luva.

Ele já usava esse número no Barcelona, ​​de onde se despediu com muita dor. Na coletiva de imprensa de despedida da entidade 'culé', afirmou que chega ao Atlético com grande entusiasmo. Esperam-se grandes feitos de um 'Pistolero' que ainda não quer desistir de sua melhor arma: o gol.