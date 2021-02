Luis Suárez e um desempenho impecável: supera Cruyff e CR7

Aos 34 anos, Luis Suárez é atualmente o jogador mais determinante de LaLiga. É o artilheiro da competição e um dos grandes responsáveis pela liderança do Atlético.

Mais além da discussão a respeito da decisão do Barcelona de vender o uruguaio a um rival direto, é preciso entender o impacto do camisa '9' na equipe de Simeone. Quem conseguiu fazer algo parecido? Levando apenas em consideração LaLiga, seus números impressionam: 16 gols em 17 jogos.

Apenas outros seis jogadores tiveram um início similar ou melhor com um determinado clube nessa primeira parte da temporada, como destaca 'MisterChip'. Três deles com selo 'culé': Johan Cruyff (1974), Hans Krankl (1979) e Romário (1994).

Outros dois desse seis fizeram isso com a camisa do Atlético de Madrid, como faz Suárez agora: Baltazar (1988) y Christian Vieri (1998). Quem fecha a lista é Bebeto (1993) com a camisa do Deportivo.

Números a altura de bem poucos. Cristiano Ronaldo, por exemplo, começou muito bem com a camisa do Real Madrid, mas ficou a um gol da marca de Suárez: o luso marcou 15 gols nos seus 17 primeiros jogos na Liga.