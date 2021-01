"Luis Suárez era o melhor ponta que havia na Europa"

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, passou pelo microfone de 'Vamos' no 'Movistar+' e falou da vitória de sua equipe contra o Valencia. Não hesitou em destacar o nível de Luis Suárez, do acerto de Cholo com João Félix e se mostrou prudente em relação a possibilidade de levantar a taça da LaLiga.