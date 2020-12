Luis Suárez testa negativo para Covid-19

Luis Suárez estava afastado das atividades do Atlético de Madrid desde 16 de novembro, quando teve resultado positivo para o novo coronavírus durante a concentração com a seleção.

Nesta quinta-feira, porém a boa notícia chegou para o atacante uruguaio, que testou negativo para a Covid-19 e está liberado para retomar os trabalhos.

Suárez vinha deixou de atuar em partidas importantes do Campeonato Espanhol e da Champions League, mas o time de Simeone não decepcionou e, mesmo com a ausência dele e de outros lesionados no ataque, a equipe manteve bom desempenho nas duas compeitções.

Com a permissão dos médicos após os últimos exames, o atacante já retornará aos treinamentos dessa sexta-feira, um dia antes do jogo contra o Real Valladolid. Poucos dias depois, o Atlético decide vaga na Champions League fora de casa contra o Red Bull Salzburg.