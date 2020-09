Luis Suárez atuou por seis anos no Barcelona, entre os anos de 2014 e 2020, se tornando uma lenda do clube. Com 198 gols, o uruguaio é o terceiro maior artilheiro da história do clube catalão.

Ele também conquistou quatro vezes o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, além de se tornar campeão da Liga dos Campeões ao lado de Messi e Neymar em 2014/15.