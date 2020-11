Luis Suárez volta a Madri para passar a quarentena

Luis Suárez já teria começado sua viagem a Madri. Segundo o 'Mundo Deportivo' contou diretamente da boca do presidente da AUF Ignacio Alonso, o atacante do Atlético de Madrid "já havia saído do Uruguai" para a capital espanhola após testar positivo para coronavírus.

O rojiblanco '9', que consequentemente perderá o tão aguardado reencontro com o Barcelona, ​​teria iniciado a sua viagem num voo privado em condições estritas para garantir a eficiência da sua quarentena, que agora irá manter na Espanha.

Suárez testou um primeiro positivo para COVID-19 na segunda-feira e teve que deixar a concentração de ambulância. Finalmente, nesta quarta-feira, o diagnóstico foi confirmado com uma segunda PCR que acompanhou outros contágios dentro da concentração celestial, que então era de sete.

Questionado sobre o retorno de Suárez, Enrique Cerezo disse nesta sexta-feira que "não tinha ideia" e deixou o assunto nas mãos das federações. No entanto, 'Mundo Deportivo' conta que o atacante começou sua viagem durante as primeiras horas do Uruguai.

Depois de instalado em sua casa, Luis Suárez iniciará um período de quarentena que se estenderá até que tenha dois resultados negativos consecutivos nos testes de PCR. No momento ele não estará contra o Barça, nem contra o Lokomotiv Moscou.