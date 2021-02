Luiz Adriano fica sem festa da Libertadores após positivo da babá de seus filhos

Babá dos filhos do jogador está com coronavírus. EFE/Sebastião Moreira

Em declarações ao 'Terceiro Tempo', Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, explicou que precisou ir ao hospital ver a babá de seus filhos, que estava internada por ter contraído coronavírus. Isso fez com que o atacante teve que abandonar a festa do Verdão para comemorar a conquista da Libertadores.