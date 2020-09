Luiz Adriano impõe a Lei do Ex, salva o Palmeiras e frustra família colorada

Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, Luiz Adriano garantiu o empate por 1 a 1 do Palmeiras contra o Inter, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e frustrou a torcida colorada. Inclua muito provavelmente aí o pai dele, Adriano, e o irmão, Murilo.

Esta foi a primeira vez em que o atacante enfrentou a equipe que o lançou para o futebol desde que o retorno ao Beira-Rio foi especulado, em meados de agosto. E importante ressaltar que tudo começou numa mensagem no Twitter dos dois familiares colorados "indicando" a contratação do camisa 10 alviverde para a vaga de Paolo Guerrero, que havia acabado de sofrer grave lesão.

Como se sabe, o acordo não saiu, e Luiz Adriano permaneceu no time paulista. E nesta quarta, dois minutos depois de Tiago Galhardo abrir o placar para os visitantes no Allianz cobrando pênalti, o goleador empatou de cabeça após cruzamento de Gustavo Gómez. Era a Lei do Ex entrando em ação novamente.

Nas redes sociais, não faltaram brincadeiras citando os parentes colorados fanáticos do atacante. Por outro lado, palmeirenses lamentaram que Luiz Adriano tenha tido raras chances de gol em mais uma partida sem criatividade dos comandados de Vanderlei Luxemburgo.