Luiz Adriano nunca foi tão artilheiro quanto no Palmeiras

O Palmeiras teve um primeiro tempo difícil contra o Guarani, do Paraguai, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores, mas desencantou nos 45 minutos finais quando Dudu iniciou sua grande noite como garçom. Foram duas assistências na vitória por 3 a 1. Mas o grande nome da noite no Allianz Parque, nesta terça (10), foi Luiz Adriano.

Demonstrando oportunismo cirúrgico, o camisa 10 teve 100% de aproveitamento em suas finalizações. Foram três gols em três chutes. As redes balançaram pela primeira vez no início do segundo tempo, quando a sintonia com Dudu funcionou enquanto a defesa paraguaia ficou imóvel perante a rapidez com a qual os palmeirenses bateram uma falta no meio-campo.

Depois foi a vez de Rony servir o atacante de 32 anos antes de Dudu, após bela jogada na ponta-esquerda, voltar a dar assistência para Luiz Adriano. Foi o segundo hat-trick do gaúcho com a camisa palmeirense (o primeiro foi em 2019, contra o Fluminense, pelo Brasileirão).

Em nove jogos oficiais neste início de 2020, já são cinco gols de Luiz Adriano. Willian, que desta vez não foi tão decisivo quanto vem acontecendo, tem sete e ocupa o topo da artilharia nesta temporada. Mas é na competição com si próprio que o atacante mostra o bom momento quando veste a camisa alviverde.

Desde sua chegada ao Allianz Parque, Luiz Adriano agora soma 12 gols em 24 jogos. A média de meio gol por partida é a maior de sua carreira, superando até o período em que vestiu a camisa do Shakhtar (0.48), onde foi ídolo e viveu o que ainda hoje é seu ápice. A esperança dos palmeirenses é de ver o camisa 10 reescrevendo um novo auge de sua carreira.

Com 100 vitórias em todas as suas participações em Libertadores, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento após duas rodadas nesta fase de grupos