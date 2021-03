Luiz Adriano tem proposta árabe e interessa ao Grêmio

Luiz Adriano vem sendo protagonista de rumores sobre o interesse de outros clubes. A revista 'Lance!' afirma que há um time árabe tentando contratá-lo.

A publicação não cita o nome do clube, mas garante que já foi feita uma proposta pelo atacante com valores considerados altos. Aos 33 anos, o atacante tem contrato com o Palmeiras válido até julho de 2023.

Segundo informação de "Lance!/Nosso Palestra", o Grêmio fez sondagem ao jogador. Vale lembrar da conversa dele com Renato Gaúcho, que brincou após a final da Copa do Brasil imitando telefone, gestoque foi interpretado como um convite.

Luiz Adriano chegou ao Palmeiras em agosto de 2019. Desde então, disputou 71 jogos e marcou 27 gols. Ele foi o artilheiro da equipe na temporada 2020, com 20 bolas na rede