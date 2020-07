Luiz Felipe sobre Paulista: "são seis finais para o título"

O Campeonato Paulista tem retorno marcado para 22 de julho. Com 15 pontos e na liderança do grupo A, o Santos precisa vencer o primeiro jogo do retorno para garantir que avançará na competição com uma rodada de antecedência.

Após as duas rodadas finais, haverá mata-mata com quartas de final, semifinal e a decisão em duas partidas. O zagueiro Luiz Felipe comentou sobre a volta do campeonato.

“O quanto antes a gente garantir essa classificação, melhor. Poderemos trabalhar com mais calma e também preparar a equipe para o mata-mata. A gente sabe que as primeiras decisões serão em um jogo só, o que é difícil, mas usaremos também os dois próximos confrontos da fase de grupos para chegarmos preparados. Será um fim de campeonato mais curto, que não te permite errar, mas têm os dois lados da moeda, já que serão apenas seis partidas para a gente conquistar um título e marcar o nome na história do Santos FC. Serão seis finais”, afirmou o jogador.

“Todo mundo se cuidou durante a quarentena e voltamos até um pouco melhores do que a gente estava. Eu, particularmente, estou bem feliz de voltar a treinar a ver essa disposição do grupo inteiro, todos buscando seu espaço e com um único objetivo, que é ser campeão paulista”, acrescentou Luiz Felipe.

O Alvinegro Praiano terá pela frente o Santo André na 11ª rodada do Paulistão, ainda sem data, horário e local definidos. O fato de já haver uma partida no horizonte é um alivio para o zagueiro.