Muita história: Modric completa oito anos de Real Madrid

No dia 27 de agosto de 2012, Luka Modric começou a sua história no Real Madrid. Nessa quinta-feira, completa oito anos da sua apresentação.

Com a camisa do Real conquistou títlos como quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, duas Ligas, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha em 343 partidos com o Real Madrid.

Procedente do Tottenham, Modric rapidamente caiu nos braços do madridismo. Em 2018 foi eleito o melhor jogador da temporada ao receber o 'The Best' da FIFA e no mesmo ano levantar a Bola de Ouro.

O croata se converteu em um dos símbolos do Real Madrid e uma pessa fundamental para o funcionamento do jogo da equipe.