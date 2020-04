Lukaku, a Inter e seu amor por Adriano

Romelu Lukaku compartilhou em sua conta oficial do Instagram uma livestream com o histórico jogador brasileiro Adriano, a quem ele apontou como um dos seus ídolos de infância.

"Você e Martins foram meus atacantes no PlayStation. Assim que soube que havia uma oportunidade de vir para a Itália, só pensei na Inter. A primeira final que vi foi a da UEFA de 98 com esse gol de Ronaldo e logo, você chegou", disse o jogador do Inter.

O internacional belga não hesitou em se abrir com Adriano: "Estou muito feliz em conversar com você, você foi um grande ídolo para mim". Algumas palavras carinhosas às quais o brasileiro respondeu: "Você também é um grande jogador. Agora você toma meu lugar e estou muito feliz por você e porque a Inter está apostando em você".

Além disso, Adriano um gol seu no Real Madrid em 2001 como um dos melhores de sua carreira, também imaginando como seria uma equipe com ambos no ataque: "Somos ótimos, fortes e explosivos. Você é enorme também. Imagine os dois juntos no ataque... ", ao qual Lukaku respondeu:" Marcaríamos 70 gols por temporada!".