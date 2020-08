Lukaku, a um jogo de poder superar Ronaldo na Inter

Comparam o belga com Ronaldo 'Fenômeno', o verdadeiro, pelo grande volume físico que apresenta. Até porque a corrida para a área costuma ser devastadora. Agora poderia deixar de ser uma sensação para se tornar uma realidade estatística.

E é que Lukaku, que homenageou o Shakhtar Donetsk com uma dobradinha que lhe valeu para ampliar seu recorde na Liga Europa, atingiu 33 gols em seu primeiro ano, ficando apenas um atrás do recorde que conquistou o hoje presidente do Real Valladolid como 'neroazzurro'.

E se o nome de Ronaldo é importante, o que dizer de Giuseppe Meazza, que dá nome apo estádio Interista e que também marcou 34 gols na temporada 28-29.

Um jogo depois de completar a temporada, o da final da Liga Europa contra o Sevilla, o atacante belga parece ter muito tempo para alcançar Antonio Angelillo, que chegou a 36 na temporada 58-59, ou Samuel Eto'o, que estabeleceu o recorde mais alto em 37 gols há apenas uma década, no ano do trigêmeo com Mourinho.