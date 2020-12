Lukaku ao melhor estilo Ibra: PS5 para todos na Inter!

Romelu Lukaku é, desde essa segunda-feira, muito mais querido pelo vestiário da Inter. Se já era antes por sua liderança e gols, com o presente para 'geral', ganhou de vez o coração de todos.

O atacante presenteou os companheiros de elenco e os funcionários do clube com um Play Station 5. Alguns dos jogadores utilizaram as redes sociais para agradecer o gesto do belga.

Cabe destacar que esse foi um grande feito do atacante, porque o artigo está esgotado em muitos países do mundo, devido a alta demanda e a limitada oferta decorrente do COVID-19.