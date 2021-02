Lukaku e Lautaro decidem o dérbi de Milão

Inter de Milão e Milan entraram em campo neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Italiano separados por apenas um ponto no topo da tabela e Lautaro abriu o placar cedo com assistência de Lukaku.

Depois do gol marcado de cabeça aos cinco minutos no San Siro, a dupla seguiu dominando o dérbi milanês, mas a bola só voltou a entrar no segundo tempo, com novo gol do argentino aos 57 minutos.

O lance começou com a Inter avançando em troca dinâmica de passes até Perisic receber na esquerda e mandar um cruzamento rasteiro para Lautaro Martínez empurrar de primeira.

A atuação dos líderes da competição foi mais tranquila do que se poderia imaginar diante do grande rival e concorrente pelo título. No outro lado do campo, Zlatan Ibrahimovic foi muito procurado pelos companheiros, mas pouco conseguiu fazer para tentar reverter a situação.

Vale destacar que o Milan teve suas oportunidades de marcar, mas os atacantes encontraram um Samir Handanovic muito inspirado. O goleiro da Inter evitou que a bola entrasse em finalizações de adversários como Tonali e Rebic.

Faltava o gol de Romelu Lukaku, que balançou as redes adversárias aos 66 minutos de jogo em contra-ataque iniciado por ele mesmo no meio de campo. O belga avançou sem ser alcançado até invadir a área e bateu com força de canhota para superar Donnarumma.

O resultado da partida deixa a Inter de Milão com 53 pontos, tendo quatro de vantagem la liderança sobre o Milan. Na 24ª rodada, o time de Antonio Conte recebe o Genoa e o de Stefano Pioli visita a Roma no próximo domingo.