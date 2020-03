Lukaku responde nas redes: Lautaro, seus ídolos, River e Boca...

Lukaku tem se tornado uma peça fundamental para este Inter. O jogador já soma 23 gols em 34 partidas nesta temporada. Porém o belga também tem seus momentos para desconectar e tratar de outras questões. Como a de aproximar-se de seus seguidores. Nessa linha, ele pediu aos seus 'followers' que o fizessem perguntas.

Uma das primeiras foi obviamente sobre seu companheiro de equipe. Falaram sobre Lautaro Martínez e pediram sua opinião sobre o jogador. Ele não hesitou em responder: "É um dos maiores talentos que já vi jogar".

Lukaku escoñheu Nicolas Anelka e Didier Drogba como seus ídolos ou jogadores que mais o marcaram no futebol. No entanto, ficou com um jogador do passado, no qual ele gostaria de ter jogado junto: Thierry Henry.

Além disso, o atacante belga ainda se posicionou em relação ao 'Superclásico' da Argentina: o ponta ficou com Boca Juniors na frente do River Plate.