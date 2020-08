Lukaku está no alvo do Real Madrid, diz jornal

Romelu Lukaku é o reforço desejado para ser o herdeiro de Benzema, segundo o jornal 'Il Corriere dello Sport'. A publicação afirma que a diretoria espanhola pretende se movimentar para tentar a contratação do atacante.

Com 33 anos, o atual centroavante do Real Madrid se aproxima da reta final da carreira e faz o clube pensar em um substituto. Vivendo grande momento, o belga parece ser o nome perfeito para o gigante do Bernabéu.

Na atual temporada, Lukaku disputou 50 partidas, foi titular em 46 delas, marcou 33 gols e dando seis assistências. O desempenho teria despertado ainda mais o interesse da diretoria, mas o jornal italiano afirma que a intenção não seria contratá-lo nesta janela.

Rumores recentes apontam para outros jogadores como os reforços considerados ideais do Real Madrid. Sempre com as maiores ambições possíveis, o clube também sonha com Haaland e Mbappé.