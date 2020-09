Lukaku, Éver Banega ou Bruno Fernandes, quem evitará a 'maldição Hazard'?

A UEFA trouxe à luz o lote de candidatos aos melhores, tanto no banco como no gramado, nas competições europeias e nacionais no Velho Continente e, aliás, a Liga Europa tem o seu próprio pódio. E está composto por Lukaku, Éver Banega e Bruno Fernandes, dos quais apenas um será o grande vencedor.

Isso já se sabia, mas um aspecto deve ser levado em consideração: o último vencedor foi Eden Hazard e sua temporada no Real Madrid tem ficado bem abaixo das expectativas. Isso oferece um desafio extra para os indicados: que a mesma coisa não aconteça com eles.

Lukaku é o atacante tanque da Inter de Milão. É complementado maravilhosamente por um Lautaro com um perfil um pouco mais técnico. Ele joga com a bola no gramado, coloca o corpo na frente dos zagueiros e tem um canhão na perna que quase valeu para Antonio Conte conquistar a segunda competição continental. Se continuar assim, não acontecerá com ele como seu compatriota.

Éver Banega é candidato a este prêmio por sua atuação no Sevilla, embora já tenha ido para a Arábia Saudita. Foi uma peça chave para o sistema de Julen Lopetegui, que encontrou seu substituto em Rakitic. Cair na mediocridade, uma sombra que paira sobre Hazard, é um perigo real para ele após sua mudança de camisa.

Bruno Fernandes é uma das sensações não só da Liga Europa, mas da Premier League. Ele chegou no meio da temporada e, mesmo assim, se tornou um dos melhores dos dois campeonatos. Este português dará muito o que falar e, exceto por uma surpresa de última hora, ele não terá um apagão como Éden na Espanha, embora nunca se saiba.