Lukaku explode contra o FIFA 21: "Discordo dessa m*rda"

Lukaku lançou uma mensagem de revolta no Twitter para se manifestar sobre a classificação que recebeu no FIFA 21. Ele criticou os números e afirmou que é uma estratégia do game para ganhar visibilidade.

"Vamos ser honestos. FIFA mexe nas classificações para que a gente, jogadores, comece a reclamar do jogo e dê a eles mais publicidade. Eu discordo dessa m*rda. Eu sei o que eu faço", disse o belga.

O atacante de 27 anos é o maior artilheiro da história da Bélgica e marcou 33 gols na temporada passada, mas foi colocado como o 66º melhor do mundo na versão digital do esporte.

Lukaku recebeu 85 pontos sobre 100 no jogo, mesmo valor que Marquinhos (PSG), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea) e Luis Alberto Romero (Roma).

O FIFA 21 coloca como melhor jogador do mundo o argentino Lionel Messi (Barcelona), a quem atribui 93 pontos sobre 100, seguido pelos 92 de Cristiano Ronaldo (Juventus) e os 91 de Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Kevin de Bruyne (Manchester City), Neymar Jr (PSG) e Jan Oblak (Atlético de Madrid).

O belga já havia se manifestado no Twitter sobre sua nota no quesito velocidade. "81 em velocidade? Viram meu segundo gol contra o Shakhtar Donetsk? Que m*rda é essa?", escreveu o jogador sobre uma fotografía sua dessa partida da Europa League em agosto, quando marcou dois gols.

O jogo tem lançamento marcado para 9 de outubro e estará disponível para PC, PS4 e Xbox One.