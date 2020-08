Lukaku superou Adriano, igualou marca de Ronaldo... e terminou grande Liga Europa de mãos vazias

Romelu Lukaku teve um grande ano pela Internazionale. Descartado pelo Manchester United, foi contratado pelos Nerazzurri por um valor recorde de 80 milhões de euros... e fez valer cada centavo ao clube italiano, mesmo que a equipe termine a temporada sem levantar taças.

O belga mostrou mais uma vez que é um dos grandes centroavantes do futebol moderno: com uma combinação quase perfeita de velocidade, técnica e faro de gol, brilhou por todas as competições e se juntou a nomes como Ronaldo Fenômeno no livro de recordes da Inter de Milão.

Ainda que Lukaku tenha marcado 23 vezes na Serie A, o que o levou ao sétimo lugar na Chuteira de Ouro, foi na Liga Europa que o jogador realmente ficou muito perto de decidir: balançou as redes em todas as partidas que disputou na competição, inclusive na final, de pênalti... e acabou participando negativamente no gol do título do Sevilla.