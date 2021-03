Lukaku testa negativo e poderá jogar pela Bélgica

A Bélgica poderá finalmente contar com o seu principal jogador para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar contra Galês, República Tcheca e Belarus.

Lukaku foi convocado para as partidas, mas após os positivos de quatro dos seus companheiros da Inter na semana passada, a sua presença não estava garantida.

De acordo com as autoridades sanitárias italianas, nenhum jogador da equipe poderia viajar com as suas seleções até que não apresentassem um PCR negativo para COVID-19.

Após o anúncio do negativo de Romelu Lukaku, o treinador espanhol Roberto Martínez respirou aliviado. O belga é titular absoluto com 89 jogos e 57 gols marcados.