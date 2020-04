Lunin convence o Real Madrid

Longe do Real Madrid nesta temporada, com empréstimos ao Valladolid e Oviedo, e apesar da paralisação causada pelo COVID-19, Lunin parece ter convencido os merengues para a próxima temporada.

A confiança da gerência esportiva e da equipe técnica em relação ao ucraniano é total, informou o 'Marca'. Apesar dos poucos jogos nas duas últimas temporadas, eles estão convencidos de sua progressão.

Com a decisão do Real Madrid, quem não continuará após a transferência será Alphonse Areola. O goleiro francês quase não teve minutos com Courtois no time.

Luca Zidane também não continuará no próximo ano. O filho do técnico francês, que está emprestado no Racing Santander, encerra seu contrato com o Real Madrid em junho e não renovará.

Dessa forma, Lunin abre a possibilidade de permanecer, pela primeira vez desde a sua chegada ao Real Madrid, como o segundo goleiro do time merengue, sempre atrás de Courtois.

Lunin é um dos grandes projetos do futebol europeu. Na Copa do Mundo Sub-20, ele foi considerado o melhor goleiro do torneio e campeão da Ucrânia.