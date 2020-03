"Lutaremos juntos", essa foi a mensagem da torcida do Real

Mesmo com chuva, o Santiago Barnabéu recebeu um bom público para a partida contra o Barcelona. A torcida fez uma grande festa para receber os jogadores madridistas.

Na área que fica atrás de um dos gols, a torcida exibiu uma grande faixa com os dizeres: "Lutaremos juntos".

As arquibancadas do templo do futebol 'merengue' fizeram a sua parte para animar o clube contra o seu arquirrival, na busca pela liderança do Espanhol.