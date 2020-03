Luxa acusa 'preconceito' em cartão para Felipe Melo

Mais um jogo do Palmeiras, mais uma vez Felipe Melo gerando polêmica dentro de campo. Desta vez, contra a Inter de Limeira, o zagueiro/volante recebeu um "advogado de defesa", no entanto: seu treinador, Vanderlei Luxemburgo.

Depois de fazer barulho com uma "encarada" em Claudinho, do RB Bragantino, e uma entrada violenta em Yuri Alberto, no clássico diante do Santos, Felipe Melo acabou levando mais um cartão amarelo depois de dar uma rasteira em Tcharlles, centroavante do rival. Do banco de reservas, Luxemburgo alegou "preconceito".

Não é de hoje que torcedores do Palmeiras apontam um "preconceito" contra Felipe Melo, afirmando que jogadas violentas do jogador são mais criticadas do que outras de atletas rivais.

No começo da partida diante da Inter de Limeira, o volante protagonizou outro lance polêmico, com vários internautas e o comentarista de arbitragem Sandro Meira Ricci afirmando que o veterano teria dado uma cotovelada em Lucas Braga. Confira o lance e algumas reações a opinião de Luxa:

E aí, leitor: pra você, é preconceituoso ou não?