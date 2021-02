Luxemburgo analisa derrota em clássico para o Flamengo

O Flamengo recebeu o Vasco nessa quinta-feira pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Gabigol e Bruno Henrique, o Fla levou a melhor diante do rival.

Após a partida, Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco, analisou o resultado que deixa o conjunto cruzmaltino na 15º posição com 37 pontos.

"Foram dois tempos distintos, fomos muito mal no primeiro e melhores no segundo. Mas jogamos contra uma grande equipe, o Flamengo, que é segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível e com equipe muito boa. Melhoramos no segundo tempo e levamos o segundo gol quando estávamos equilibrando o jogo. Fortaleza é confronto direto, temos que nos preparar muito", disse Luxemburgo.

"Jogo do Flamengo você descarta, claro que você quer ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Temos o jogo com o Fortaleza, o próprio Inter em casa. Faltam quatro jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado e ainda tem o Sport, que vai jogar sexta", completou.

Confira no vídeo acima o que disse o treinador do Vasco!