No último dia 14/02, o Vasco recebeu o Internacional e perdeu por 2 a 0. Um dos gols foi validado pelo VAR em uma clara ação de impedimento. Tal polêmica indignou o Vasco, que está se movimentando para pedir a anulação da partida.

No vídeo acima, você confere um trecho das palavras do técnico Luxemburgo após a partida, onde ele se mostrou a favor do cancelamento do jogo.