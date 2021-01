Luxemburgo exalta importância de confiança para reação do Vasco

O Vasco venceu o Botafogo por 3 a 0 pela 29º rodada do Brasileirão. É a primeira vitória do time da colina na volta de Luxemburgo, que analisou a partida.

"ocê com a confiança lá embaixo não consegue produzir, tenho dito para eles que eles têm talentos para estar no Vasco da Gama. Tem que ter leveza, alegria. Talles, você tirou um jogador do Fortaleza porque você deu lambreta, e ele te deu um chute na cabeça. A confiança é fundamental num atleta. O elenco está á disposição do treinador", disse em coletiva.

Confira no vídeo acima o que disse Luxemburgo após vitória do Vasco!