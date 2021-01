No último dia 16/01, o Vasco da Gama recebeu o Coritiba e acabou com a derrota por 1 a 0 graças ao gol de Hugo Moura aos 44 minutos.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com o técnico do Gigante da Colina, onde Luxemburgo falou sobre o clima no vestiário.