VÍDEO: Luxemburgo mostra confiança em reta final do Vasco no Brasileiro

O Vasco da Gama chega à 36ª rodada do Brasileirão em 17º na tabela, sendo o primeiro time a ocupar a zona de rebaixamento. Com 37 pontos, está empatado com o Bahia e tem o Tricolor de Salvador como grande concorrente.

O próximo desafio da equipe de Vanderlei Luxemburgo está marcado para esse domingo, quando recebe a visita do líder Internacional. Confira no vídeo acima a projeção do técnico para esta reta final, que ainda terá jogos contra Corinthians e Goiás.