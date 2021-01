Luxemburgo: "Não tivemos uma atuação convincente"

O Vasco recebeu o Coritiba em São Januário pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo de desesperados. Melhor para o 'Coxa', que venceu deixou a lanterna da competição. Ao final da partida, Luxembrugo analisou a derrota.

"Era um confronto direto. O prejuízo é que perdemos para um adversário que está lá embaixo na tabela. E com uma vitória hoje avançaríamos para 35 pontos e ficaríamos muito próximos do nosso objetivo inicial. Não tivemos uma atuação convincente. O segundo tempo, com um jogador a menos, a equipe se dedicou, correu bastante, mas não foi o suficiente para conseguirmos o resultado. Mas é uma situação que poderia acontecer. Vamos ter que buscar esse resultado negativo em casa de outra maneira", disse Luxemburgo.

